        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da sigara bırakma poliklinikleri geçen yıl 5 bin 782 kişiye hizmet verdi

        Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, 2025'te sigara bırakma polikliniklerine başvuran 5 bin 782 kişiye danışmanlık hizmeti verildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 17:04 Güncelleme: 09.02.2026 - 17:04
        
        Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, 2025'te sigara bırakma polikliniklerine başvuran 5 bin 782 kişiye danışmanlık hizmeti verildiğini bildirdi.

        Nacar, yazılı açıklamasında, bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere "Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı" ve kentteki 21 sigara bırakma polikliniği aracılığıyla hizmet sunulduğunu belirtti.

        Polikliniklerde geçen yıl danışmanlık hizmeti verilen 5 bin 782 kişiden 4 bin 596'sına ücretsiz sigara bırakma ilacı desteği sağlandığını kaydeden Nacar, şu ifadeleri kullandı:

        "Toplumumuzun sağlığını korumak, tütün kullanımını azaltmak ve sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza her türlü desteği sunmak için tüm birimlerimizle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Sağlıklı bir gelecek için vatandaşlarımızı tütün ürünlerini bırakmaya davet ediyor, tüm hizmetlerimize kolaylıkla ulaşabileceklerini hatırlatıyoruz."

        Nacar, "Mobil Sigara Bırakma Timleri"nin de 2025 yılında 91 bin 899 kişiye ulaştığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

