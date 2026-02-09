Habertürk
Habertürk
        Adana Haberleri

        Terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanık hakkında dava açıldı

        Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 14:30 Güncelleme: 09.02.2026 - 14:30
        Cumhuriyet savcılığınca, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 4 Aralık 2025'te tutuklanan Y.G. için yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

        Sanığın, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede Y.G'nin, DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu, kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı belirtildi.

        Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna göre, Y.G'nin, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma yürütülen H.E. tarafından banka hesabına gönderilen 10 bin 90 lirayı, örgüt üyelerine ulaştırdığı bilgisi iddianamede yer aldı.

        İddianamede, sanığın cep telefonundaki incelemede örgütsel yazışmalar bulunduğu, Suriye'deki örgüt üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için maddi yardım topladığı kaydedildi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.G'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

