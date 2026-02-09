Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da kapkaç yöntemiyle cep telefonu çaldığı iddia edilen sanığa 6 yıl hapis cezası

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde caddede yürüyen kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 09:59 Güncelleme: 09.02.2026 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kapkaç yöntemiyle cep telefonu çaldığı iddia edilen sanığa 6 yıl hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde caddede yürüyen kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ö.Ç, müşteki E.G. ve tarafların avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında 27 Mart 2025'te sanığın, Dede Korkut Mahallesi İlbey Güneş Caddesi'nde yürüyen E.G'yi iterek yere düşürdüğünü ve cep telefonunu çalıp kaçtığını belirtti.

        Ö.Ç'nin cebir kullanarak kadını yere düşürdüğünü anlatan savcı, sanığın "nitelikli yağma" suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık ise savunmasında kapkaç yapmadığını öne sürerek, "Olay günü o muhitte bile değildim. Ayrıca böyle bir suçu da işlemedim. O kadından cep telefonunu zorla almış değilim. Bana gösterdiğiniz bir kısım iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerindeki kişi ben değilim. Suçsuzum, beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

        E.G. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, şu beyanda bulundu:

        "Olay günü elimdeki telefonuma bakarken arkadan birisi beni itekledi. İlk başta arkadaşım zannettim ancak itekleyen şahıs bir anda telefonuma yapıştı ve almaya çalıştı. Karşılıklı telefonumu çekiştirdik. Telefonumu güç kullanarak zorla elimden aldı. Bu sırada saklamaya çalışıyordu. Olayın şoku ve bu kişinin kaçması nedeniyle peşinden gidemedim. Ara sokaklara girerek kayboldu."

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "nitelikli yağma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın, mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TIR'ın altında kaldı, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı!
        TIR'ın altında kaldı, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı!
        Mesut öğretmen ağlattı... Halı sahada ölüm!
        Mesut öğretmen ağlattı... Halı sahada ölüm!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        İki kadını ölüme terk eden şüpheli aranıyor!
        İki kadını ölüme terk eden şüpheli aranıyor!
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki
        Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki
        BAĞ-KUR’lunun primi asgariden
        BAĞ-KUR’lunun primi asgariden
        Starmer krizde: En yakın danışmanı istifa etti!
        Starmer krizde: En yakın danışmanı istifa etti!
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Kiralık teknede sır ölüm!
        Kiralık teknede sır ölüm!
        Mesut Özarslan CHP'den istifa etti
        Mesut Özarslan CHP'den istifa etti

        Benzer Haberler

        Adana'da 2,5 ton kaçak tütün ele geçirildi
        Adana'da 2,5 ton kaçak tütün ele geçirildi
        Adana'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Adana'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Kuyumcu görünümlü tefecilere operasyon: 5 şüpheli yakalandı
        Kuyumcu görünümlü tefecilere operasyon: 5 şüpheli yakalandı
        Motosikleti ile TIR'ın altında kalıp sıkışan kurye: Ekipmanlarım sayesinde...
        Motosikleti ile TIR'ın altında kalıp sıkışan kurye: Ekipmanlarım sayesinde...
        Adana'da 2 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Adana'da 2 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Kaskı ölümden kurtardı: Tırın altında kalan sürücü yaşananları anlattı
        Kaskı ölümden kurtardı: Tırın altında kalan sürücü yaşananları anlattı