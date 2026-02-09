Adana'da 2,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince 2,5 ton kaçak tütün ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği 4 hafif ticari aracı takibe alarak merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu. Polis ekipleri, araçlarda 2,5 ton kaçak tütün buldu, 5 zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

