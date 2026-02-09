Adana'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.
Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları öne sürülen 5 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 1 milyon 547 bin 205 lira, 200 dolar, 5 POS cihazı, 71 banka ve kredi kartı, 2 kaşe, 94 kart ödeme belgesi, 5 alacak verecek defteri ile 15 dekont ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.