        Adana Haberleri

        Adana'da otomobiliyle bisikletlinin ölümüne neden olan sürücünün tahliyesine karar verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobiliyle çarptığı bisikletli çocuğun ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

        17.02.2026 - 12:32
        Adana'da otomobiliyle bisikletlinin ölümüne neden olan sürücünün tahliyesine karar verildi
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobiliyle çarptığı bisikletli çocuğun ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

        Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Eren K. ile kazada yaşamını yitiren Muhammet Miraç Çam'ın babası Ümit ve annesi Gülşah Çam ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, dosya kapsamında toplanan deliller ve yeni bilirkişi raporunda Eren K'nin tali kusurlu olması da dikkate alınarak sanığın "taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Eren K, olay günü aracını hızlı kullanmadığını öne sürdü.

        Muhammet Miraç Çam'ın aniden önüne çıktığını savunan Eren K, "Kesinlikle böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim. Pişmanım ve üzgünüm. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

        Muhammet Miraç Çam'ın müşteki babası Ümit Çam ise bilirkişi raporundaki hız tespitini kabul etmediğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Sanığın idaresindeki otomobil depolama alanına girdikten 2 saniye sonra oğluma çarptı. Aradaki mesafeye bakılacak olursa 108 kilometre hızla oğluma çarpmıştır. Bilirkişi raporundaki hesaplama hatalıdır. Oğlum yola çıktığında sağını ve solunu kontrol edip o şekilde hareket etmiştir. Muhammet Miraç yoldan aracın gelmediğini görmüş fakat sanık o kadar hızlı gelmiştir ki oğlumun fark etmesine imkan kalmamıştır. Zaten bu hız sebebiyle Muhammet Miraç, kazadan sağ kurtulamazdı. Olaydan önce ehliyetine iki kez el konulmasına rağmen sanık otomobiliyle trafiğe çıkmıştır. Sanık depolama alanında kırmızı ışık ihlali yapmıştır. Oğluma atfedilen asli kusurlu tespitini kabul etmiyorum. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum."

        Müşteki anne Gülşah Çam da sanıktan şikayetçi olduğunu bildirerek, cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme hakimi, gelinen aşama itibarıyla katılan tarafın ek bilirkişi raporu ve araştırma taleplerinin reddine, bilirkişi raporunda sanığın tali kusurlu, müteveffa Muhammet Miraç Çam'ın ise asli kusurlu olduğunun tespiti, tutuklulukta geçirilen süre ve sanığın sabit ikametgah adresine sahip olması hususları dikkate alınarak Eren K'nin yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Seyhan ilçesinde Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda, 17 Kasım 2025'te 34 KYM 021 plakalı otomobil, yaya geçidinde Muhammet Miraç Çam'ın kullandığı bisiklete çarpmıştı. Çam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği kazanın ardından kaçan sürücü Eren K, daha sonra polis merkezine teslim olmuştu. Sürücü Eren K, 18 Kasım 2025'te sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Savcılık tarafından Eren K. hakkında "taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

