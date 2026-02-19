Adana'da 82 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince 82 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulunan panelvanın sürücüsü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir panelvanı takibe alıp merkez Seyhan ilçesinde durdurdu.



Araçta yapılan aramada 82 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Bunun üzerine sürücü M.E, gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



