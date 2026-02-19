Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da dolandırıcılık hükümlüsü 2 sanığa aynı suçtan hapis ve para cezası verildi

        Adana'da dolandırıcılıktan hapis cezasına çarptırılan 2 sanığa, aynı suçtan yargılandıkları başka bir davada 6 yıl 3'er ay hapis ve 3'er milyon lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 12:08 Güncelleme: 19.02.2026 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da dolandırıcılık hükümlüsü 2 sanığa aynı suçtan hapis ve para cezası verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da dolandırıcılıktan hapis cezasına çarptırılan 2 sanığa, aynı suçtan yargılandıkları başka bir davada 6 yıl 3'er ay hapis ve 3'er milyon lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar M.O. ve M.K. ile Suriyeli müşteki A.W.A. ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, kendilerini polis olarak tanıtıp telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 7 yıl 1'er ay hapse çarptırılan M.O. ve M.K'nin, aynı yöntemle Suriye uyruklu aileyi de dolandırdıklarının belirlendiğini aktardı.

        M.O'nun 12 Nisan 2025'te, cep telefonuyla aradığı müşteki A.W.A'ya, İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğünde görevli olduğunu söylediği ve "oturma izniniz bitiyor" bahanesiyle emniyete çağırdığını anlatan savcı, sanıkların başka telefondan da A.W.A'nın annesi N.R.I'yı aradığını ifade etti.

        Savcı, sanıkların N.R.I'ya kendilerini istihbaratta çalışan polis memuru olarak tanıtarak oğlunun "DEAŞ terör örgütü üyeliği" ve "uyuşturucu ve silah ticareti" suçlarına karıştığını ve şu an ellerinde olduğunu söylediğini belirtti.

        Sanıkların N.R.I'dan oğlu A.W.A'nın masum olduğunu kanıtlamak için evde bulunan değerli eşya ve para miktarının kendilerine verilmesi gerektiğini belirtip, müştekiye "Biz bunları daha sonra oğluna teslim edeceğiz" dediğini anlatan savcı, anne N.R.I'nın, M.O'nun yönlendirmesiyle evine gelen M.K'ye içerisinde yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası olan poşet verdiğini ifade etti.

        Dolandırıldıklarını anlayan ailenin şikayeti üzerine bir otel odasında yakalanan M.O. ve M.K'nin çantalarında ve adreslerinde para ve ziynet eşyası bulunduğu bilgisini veren savcı, sanıkların "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Savunması alınan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.


        Mahkeme heyeti, "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis ve 3'er milyon lira adli para cezasına çarptırdığı sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak

        Benzer Haberler

        Arıcılığı babasından öğrenen genç devlet desteğiyle kovan sayısını 470'e çı...
        Arıcılığı babasından öğrenen genç devlet desteğiyle kovan sayısını 470'e çı...
        Motosiklet kazasında engelli kalan genç kız, hayata basketbolla tutundu Bed...
        Motosiklet kazasında engelli kalan genç kız, hayata basketbolla tutundu Bed...
        Zeydan Karalar'ın teyzesinin vekalet verdiği şahıs kaçak ev yaptırdı Adana...
        Zeydan Karalar'ın teyzesinin vekalet verdiği şahıs kaçak ev yaptırdı Adana...
        Adana'da ilk sahurda meşaleli davul şovu
        Adana'da ilk sahurda meşaleli davul şovu
        Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 7 hükümlü yakalandı
        Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 7 hükümlü yakalandı
        Adana'daki Seyhan Barajı'ndan su tahliyesi yapılacak
        Adana'daki Seyhan Barajı'ndan su tahliyesi yapılacak