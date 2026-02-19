Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 7 hükümlü yakalandı
Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 7 hükümlü yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "yaralama", "hırsızlık", "iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal" ve "dolandırıcılık" gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 7 hükümlünün yakalanması için çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında 3 yıl 1 ay ila 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler A.Ö.D, A.Y, D.E.Ç, B.G, A.B, S.A. ve M.A.G. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
