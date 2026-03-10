Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da yıkılan üst geçidin yerine yenisinin yapılmasını isteyen vatandaşlar eylem yaptı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bazı vatandaşlar, yaklaşık bir yıl önce tırın çarpması sonucu yıkılan üst geçidin yerine yenisinin yapılmamasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 15:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da yıkılan üst geçidin yerine yenisinin yapılmasını isteyen vatandaşlar eylem yaptı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bazı vatandaşlar, yaklaşık bir yıl önce tırın çarpması sonucu yıkılan üst geçidin yerine yenisinin yapılmamasına tepki gösterdi.


        Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki yaya üst geçidinin 6 Mayıs 2025'te seyir halindeki bir tırın damperinin aniden açılması sonucu yıkılmasının ardından yerine yenisi yapılmadı.

        Emek, İstiklal, Sakarya ve Döşeme mahallelerinde ikamet eden bazı vatandaşlar, yıkılan üst geçidin bulunduğu alanda bir araya geldi.

        Metin Yıldırım, mahalle sakinleri adına yaptığı açıklamada, üst geçidin yıkılmasının ardından yenisinin yapılması için Büyükşehir Belediyesiyle irtibata geçtiklerini ancak olumlu bir sonuç alamadıklarını söyledi.

        Üst geçidin eksikliğinin bölge halkının günlük yaşamını olumsuz etkilediğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

        "Burası bir okullar bölgesidir ve çevrede yaklaşık 10 bin öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca burası bulvarın alt bölgesini üst tarafa bağlayan önemli bir yaya ve ulaşım hattı niteliğindedir. Üst geçidin yıkılmasıyla 5 mahallenin sakinleri doğrudan etkilenmiş, günlük yaşam düzenleri bozulmuş ve güvenlik riski artmıştır. Üst geçidin olmayışı sebebiyle vatandaşlarımız yoğun olan araç trafiğine aldırmadan, mecburiyet nedeniyle konulan engellerin üzerinden atlayarak karşıya geçmek zorunda kalmaktadır. Bu durum her an ciddi bir trafik kazasına yol açabilecek hayati bir tehlike oluşturmaktadır. Yakın zamanda yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmiştir."

        Yıldırım, bölge halkı olarak Büyükşehir Belediyesinden ve ilgili kurumlardan üst geçidin yeniden yapılmasını, yaşanan mağduriyetin bir an önce giderilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

        Mahalle sakinlerinden Nizamettin Paçal da üst geçidin olmaması nedeniyle araçların arasından yolun karşısına geçmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        'Yeni Bursalı' yüzünü gösterdi
        'Yeni Bursalı' yüzünü gösterdi
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İçeride kutlama, dışarıda protesto

        Benzer Haberler

        Trafikte tartıştıkları kişinin aracına sopa ve sandalyelerle saldırdılar
        Trafikte tartıştıkları kişinin aracına sopa ve sandalyelerle saldırdılar
        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verild...
        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verild...
        Adana'da öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları eserler sergilendi
        Adana'da öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları eserler sergilendi
        Tartıştıkları kişinin otomobiline sopa ve sandalyelerle zarar verdiler
        Tartıştıkları kişinin otomobiline sopa ve sandalyelerle zarar verdiler
        Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
        Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
        DAİMFED ve AOSB'den kurumlar arası iş birliği vurgusu
        DAİMFED ve AOSB'den kurumlar arası iş birliği vurgusu