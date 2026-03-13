Canlı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 10:15 Güncelleme:
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Namık Kemal ve Yüreğir ilçesi Kiremithane mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda 21 bin 291 uyuşturucu etkili hap, 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlılar T.Y. ve S.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada, narkotik ekiplerinin arama yaptıkları bir evde çok sayıda uyuşturucu etkili hap bulması polis kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

