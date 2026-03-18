Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da camını kırdıkları araçlardan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'da camını kırdıkları park halindeki araçlardan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 10:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da camını kırdıkları araçlardan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'da camını kırdıkları park halindeki araçlardan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde park ve mezarlık gibi yerlere bırakılan araçlarda yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin araştırma başlattı.

        Ekipler, araçlardan 1 milyon 200 bin lira değerinde altın, 6 cep telefonu, 500 avro ve 57 bin lira çalan şüphelilerin Yusuf Berzan T. ve Onurcan D. olduğunu belirledi.

        Zanlıların kullandığı otomobilin plakasını tespit eden ekipler, 3 Mart'ta Plaka Tanıma Sistemi (PTS) aracılığıyla aracın merkez Yüreğir ilçesinde seyir halinde olduğunu öğrendi.

        Bölgeye giden ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan, bir süre sonra araçtan inip koşmaya çalışan 2 zanlı, kovalamaca sonucu yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Berzan T. ve Onurcan D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlıların 14 Şubat'ta ailesiyle parka giden Ali C'nin park halindeki hafif ticari aracından çaldıkları altınları kendi aralarında paylaşması ve polisin şüphelilerden Yusuf Berzan T'yi sokakta kovalaması güvenlik kameralarınca kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Benzer Haberler

