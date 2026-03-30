        Adana'da kavga ettiği dönerciyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kavga ettiği seyyar dönerciyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Adana'da kavga ettiği dönerciyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kavga ettiği seyyar dönerciyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Çarkıpare Mahallesi'nde 9 Eylül 2024'te çıkan kavgada Ozan Alpay'ın (27) öldürülmesine ilişkin Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Gökhan B. ile tarafların avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, maktul ile arkadaş olan sanığın olay günü alkollü olduğunu belirtti.

        Taraflar arasında otomobil ve motosiklet takası nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü anlatan savcı, sanığın yanındaki bıçakla Alpay'ı öldürdüğünü ifade etti.

        Savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet, "gece vakti silahla yağma teşebbüs" suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Gökhan B. ise savunmasında, Alpay'ı öldürmeyi amaçlamadığını öne sürerek, şu beyanda bulundu:

        "Olay öncesinde Ozan bana motosikletini vermiş ve 105 bin lira borçlanmıştı. Ben de kendisine aracımı vermiştim. O gün Ozan Alpay'dan takas ettiğim aracı istedim ama kabul etmedi. Bana 'Araca masraf ettim, masrafımı getir' dedi. Araç için 3 bin 800 lira masraf yaptığını biliyordum. Evde bulunan 1000 liramı alıp Ozan'ın yanına döndüm. Kendisine 1000 lira verip gerisini maaşımı alınca vereceğimi söyledim. Bana çok ağır şekilde bana küfredip tezgaha yöneldi. Tezgaha gitmesine engel olmaya çalıştım ama beni itekledi. Kendimi korumak amacıyla elimde bulunan bıçağı rastgele salladım, hedef gözetmedim. Daha sonra evime gittim ve polisler gelince teslim oldum."

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        Merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde 9 Eylül 2024'te çıkan kavgada, seyyar dönercilik yapan Ozan Alpay'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Gökhan B. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Petrolde tarihi ralli
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı!
        Boşandılar
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!

        Kozan ilçesinde firari 5 zanlı ve 3 hükümlü yakalandı
        Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı gebe kedi öldü
        Adana'da "Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı" başladı
        Kasklı şüpheli, telefon tamircisini öldürdü
        Motosikletle gelip, iş yeri sahibini başından vurup öldürdü
        Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti