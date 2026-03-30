        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 18:15 Güncelleme:
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira para cezası verildi.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 8 Kasım 2025'te Yenibey Mahallesi'ndeki evinde poşete gizlediği 13,09 gram sentetik uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Savcı, sanığın evinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ve benzer suçlardan sabıkalı olduğunu da bildirerek, M.Ö'nün, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık M.Ö. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira para cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'dan atılan 4.füze havada önlendi!
        Yağmur mola veriyor! Sıcaklık da artıyor!
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Bugün ne oldu? 30 Mart 2026'nın haberleri
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        Petrolde tarihi ralli
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        Boşandılar
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Benzer Haberler

        Adana'da kavga ettiği dönerciyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yarg...
        Adana'da kavga ettiği dönerciyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yarg...
        Kozan ilçesinde firari 5 zanlı ve 3 hükümlü yakalandı
        Kozan ilçesinde firari 5 zanlı ve 3 hükümlü yakalandı
        Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı gebe kedi öldü
        Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı gebe kedi öldü
        Adana'da "Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı" başladı
        Adana'da "Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı" başladı
        Kasklı şüpheli, telefon tamircisini öldürdü
        Kasklı şüpheli, telefon tamircisini öldürdü
        Motosikletle gelip, iş yeri sahibini başından vurup öldürdü
        Motosikletle gelip, iş yeri sahibini başından vurup öldürdü