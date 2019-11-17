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Kadınlar 25 dakikada 4 santimetre inceldi 100’e yakın firmanın katıldığı 1. Estetik, Güzellik, ...

İHA

Adana’da fazla kilolarından şikayetçi olan kadınlar kentte ilki düzenlenen Estetik, Güzellik, Kozmetik, Spor, Egzersiz, Diyet Fuarı’nda bir firmanın yeni geliştirdiği yağ yakma cihazında 25 dakikada 4 santimetre incelmenin mutluluğunu yaşadı.
"1. Adana Estetik, Güzellik, Kozmetik, Spor, Egzersiz, Diyet Fuarı" TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. 100’e yakın firmanın katıldığı fuarda en çok ilgiyi Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yağ yakma makinesi gördü.

“6 yıldır incelemiyordum”
‘25 dakikada 4 santimetre’ incelme sloganıyla firma fazla kilolarından şikayetçi olan kadınlara ücretsiz deneme seansı uyguladı. Karın bölgesine jel sürülen ve daha sonra ses dalgalarıyla yağları yakan cihazı 10 dakika kullanan Ayşe Tuncel, 4 santimetre inceldiğini söyledi. Tuncel, yıllardır incelemediğini belirterek, “Gerçekten faydasını gördüm tek seansta. Alt karın 88 santimetreden 84 santimetreye indi, üst karın 76 santimetreden 72 santimetreye indi. Seans sonuna doğru üst karın bölgesinde sıkılaşma hissettim. 6 yıldır incelemediğim bir bedene düştüm 10 dakika içerisinde” diye konuştu.

“17 dakikada 12 santimetre incelttik”
Seansları uygulayan Uzman Estetisyen Didem Doğan ise cihaz için 6 ay boyunca ARGE yapıldığını ve seri üretimine 2 hafta önce geçildiğini kaydetti. Türk mühendislerinin ürettiği cihazın alanında en iyisi olduğunu söyleyen Doğan, “Bölgesel incelme metodumuz yeni nesil teknolojiyle güçlendirilmiş odaklı ses dalgalarının yardımıyla yağ parçalama işlemidir. Dün 17 dakikada 12 santimetre incelttik. Türk mühendislerinin ortaya koyduğu bir cihaz. Gelen vatandaşlar sanki kanatları varmışçasına, uçacakmış gibi çok mutlu oluyorlar. 20 dakika yatıyorsunuz sonra kalktığınızda 4 santim yok. Bu çok güzel. Herkesi çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

ADANA

17 Kasım 2019 Pazar

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