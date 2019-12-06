Çukurova'nın yeni müftüsü Demirlenk göreve başladı

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Adana'nın Çukurova İlçe Müftülüğüne atanan Kadir Demirlenk görevine başladı.

Çukurova Müftüsü Hüseyin Gün’ün İstanbul Bahçelievler ilçesine atanmasının ardından yerine atanan Konya Karapınar Müftüsü Kadir Demirlenk, görevine başladı.

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Demirlenk, Selçuk Eğitim Merkezindeki eğitiminin ardından Konya’nın Hadim ve Kadınhanı ilçelerinde vaiz olarak görev başladı.

TunceliHozat, Niğde Altunhisar, KonyaKarapınar İlçe Müftüsü olarak görev yaptıktan sonra Adana Çukurova İlçe Müftüsü olarak atandı.

Müftü Demirlenk, Halen Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Anabilim Dalı doktora öğrenimine devam ediyor.

ADANA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:05

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