Rehber Öğretmenler Toplantısı Vali Demirtaş: "Bir insana bilmediklerini öğretmek, onu yoğurmak, ona şekil vermek, eğriyi doğrudan, güzeli çirkinden ayırmasına katkı sunmak, kişiyi ahlaklı, iyi huy sahibi, memleketine ve milletine hayırlı bir bireye dönüştürmek, bir mesleğin kutsiyeti için yeterlidir"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, rehber öğretmenlerden okullarında farkındalık eğitimleri gerçekleştirmelerini ve tüm öğrencileri cinsiyet ayırmaksızın “insan” olma bilincine erişmelerini sağlayacak eğitim çalışmalarını hayata geçirmelerini istedi.

Vali Demirtaş ile eşi Beyhan Demirtaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında Seyhan Kaymakamlığı tarafından kadınların güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında düzenlenen ‘‘Okul Rehber Öğretmenleri Toplantısı’’na katıldı. Çukurova Kalkınma Ajansı toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe; Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile rehber öğretmenler katıldı.

Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz toplantıda yaptığı konuşmada, “Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetin eğitim yöneticileri ve öğretmenlerimizin iradesi olmadan çözülemeyeceği kanaatindeyiz. Bu konudaki topyekun mücadelemizde, özellikle de kadın idareci ve öğretmenlerimizin desteği, farkındalığı ve okullarımızda oluşturacakları iklimin kritik öneme sahip olduğunu özellikle belirtmek istiyorum” dedi.

Vali Demirtaş ise yaptığı konuşmasında, geçmişten bugüne kadınların yaşadığı olumsuzlukların, devletin ilgili kurumları tarafından ayrı ayrı ele alındığını ve bugüne kadar kadına karşı şiddet ve kötü muamelenin önlenmesi için, pek çok çalışma ve projenin hayata geçirildiğini dile getirdi. Yapılan tüm değişikliklere, yürütülen tüm proje ve çalışmalara rağmen kadına karşı şiddetin artmasının yeni ve acil birtakım tedbirlerin alınıp uygulanmasını gündeme getirdiğini belirten Vali Demirtaş, bu amaçla “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” hazırlandığını kaydederek Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokolle de şiddetin önlenmesi noktasında, 2020 yılı için ciddi bir seferberlik başlatıldığını ifade edip Adana Valiliği olarak kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla bu yeni süreci büyük bir titizlikle takip ettiklerini sözlerine ekledi. Seyhan Kaymakamlığının hazırladığı Seyhan İlçesi Eylem Planıyla, bakanlıkların eşgüdüm ve iş birliğinde sürdürülen plan ve protokolünü destekleyen yeni bir çalışma başlattığını belirten Vali Demirtaş; toplantının, planın stratejik hedeflerinden biri olan ‘Kadınların Güçlendirilmesi’ çalışmaları dahilinde gerçekleştirildiğini belirtti.



‘‘Öğretmenlik, mesleklerin en kutsalıdır’’

Öğretmenliğin, mesleklerin en kutsalı olduğunu kaydeden Vali Demirtaş, ‘‘Bir insana bilmediklerini öğretmek, onu yoğurmak, ona şekil vermek, eğriyi doğrudan, güzeli çirkinden ayırmasına katkı sunmak, kişiyi ahlaklı, iyi huy sahibi, memleketine ve milletine hayırlı bir bireye dönüştürmek, bir mesleğin kutsiyeti için yeterlidir. Dolayısıyla yükünüz ağır; yolunuz uzundur. Hele branşınız itibariyle sorumluluğunuz diğer öğretmenlerimize göre daha fazladır. Bilmelisiniz ki sizler, görev yaptığınız okullarımızda okul idarelerinin, okul müdürlerimizin, müdür yardımcılarımızın gözü, kulağısınız’’ diye konuştu.

Rehber öğretmenlere, ‘‘Okullarınızda öğrencilerimizin kendileri, arkadaşları, aileleri, ya da kendilerine rahatsızlık veren kişilerle ilgili kapısını ilk çalacakları kişiler sizlersiniz. O sebeple kapılarınız, zihinleriniz ve yürekleriniz size gelen, bildiklerini, gördüklerini ve yaşadıklarını paylaşan öğrencilere, her daim açık olmalıdır. Size öğrenciler tarafından aktarılan en küçük bir bilgiyi, bir anlatıyı, bir hikayeyi dikkatle dinlemelisiniz. Bu bağlamda öğrencilerimizin sizinle paylaştığı şiddet yahut istismara matuf fillerle ilgili, üzerinize düşen görevlerinizi yerine getirmelisiniz’’ dedi. Vali Demirtaş, rehber öğretmenlerden okullarında farkındalık eğitimleri gerçekleştirmelerini ve tüm öğrencileri cinsiyet ayırmaksızın “insan” olma bilincine erişmelerini sağlayacak eğitim çalışmalarını hayata geçirmelerini istedi.



‘‘Çocuklarımız, anne ve babaların emanetidir’’

Demirtaş, sigara, alkol, uyuşturucu gibi okul ve öğrenciyle yan yana gelmesine dahi tahammül edilmeyecek alışkanlıklarla ilgili olarak da, önleyici faaliyetler başta olmak üzere, tüm yönleriyle çalışmaları sürdürmek gerektiğini kaydederek şunları söyledi:

“Yaptığınız tüm bu çalışmalarda okul idaresi, öğretmen arkadaşlarınız ve anne babalarla koordinasyon ve işbirliğini elden bırakmayınız. Çocuklarımız, gençlerimiz bizlere anne ve babaların emanetidir. Evlatlarımız; ülkemizin, istikbalimizin ve istiklalimizin teminatıdır. Onlar önümüze koyduğumuz vizyon hedeflerin mimarlarıdır.’’

Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere, şiddetin her türlüsünün bir insanlık suçu olduğunu söz, fiil ve davranışlarımızla göstermemiz gerektiğini kaydeden Vali Demirtaş, bu konudaki mücadeleyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifadesiyle “sıfır tolerans” ilkesiyle yürütmek gerektiğini belirtti. Şiddetle etkin bir biçimde mücadelenin, başta kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum, üniversite, medya olmak üzere herkesin vazifesi olduğunu sözlerine ekleyen Vali Demirtaş, ‘‘Ailemizde, sokağımızda, mahallemizde, yaşadığımız semtte ve vilayette iyiliği, güzelliği yayma gayreti içerisinde olmalıyız’’ dedi.

Adana’da bugüne kadar olduğu gibi, gelecek dönemde de Bakanlıkların eşgüdüm ve işbirliğindeki “Eylem Planı ve Protokol” çerçevesinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Vali Demirtaş, Seyhan ilçesinde de “Seyhan İlçesi Eylem Planı” dahilinde yürütülecek çalışmalarla, kadınların kendi kimliklerini, kişiliklerini bulmalarını sağlayacak çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Toplantı, konuşmaların ardından Seyhan Kaymakamlığı Proje ve Koordinasyon Ekibinde görevli Evin Bursal tarafından gerçekleştirilen ‘‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu sunumun sonrasında Seyhan Kaymakamlığı Proje ve Koordinasyon Ekibinde görevli Burcu Baydar’ın ‘‘Çalıştay Özeti’’ni sunması ve Seyhan Kaymakamlığı Proje ve Koordinasyon Ekibinde görevli Meltem Genç’in gerçekleştirdiği KADES sunumuyla sürdü.

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