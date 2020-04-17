Emniyet Müdüründen evde sıkılan çocuklara oyuncak jesti

<br>Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA'da sokağa çıkamadıkları için 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak "Evde çok sıkılıyoruz, sokakta arkadaşlarımızla oynayamıyoruz" diyen 3 çocuğa İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla oyuncak ve polis üniforması hediye edildi.<br>Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi 66041 Sokak'ta yaşayan 5 yaşındaki Ali İmran Yüksek ile ilkokul öğrencileri Ayşe Masal ve Kumsal Karan kardeşler, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamadıkları için 155 Polis İmdat Hattı'nı aradı. Çağrıyı yanıtlayan polis memuruna "Yasak yüzünden evden çıkamıyoruz. Evde çok sıkılıyoruz, sokaktaki arkadaşlarımızla oynayamıyoruz" dedi. Durumu öğrenen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, çocuklara oyuncak verilmesi talimatı verdi. Toplum Destekli Polis Şubesi ekipleri, çocukların evlerine giderek onlara oyuncak araba, bebek ve polis üniforması hediye etti. Polislerin jesti nedeniyle mutlu olan çocuklar, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a teşekkür etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR<br>2020-04-17 12:09:51<br>

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