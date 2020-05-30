Alev alan saman yüklü kamyon kullanılmaz hale geldi

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<br>Şahin ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, saman balyası yüklü kamyon, alev aldı. Balyaların tutuşmasıyla bir anda büyüyen alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.<br>Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı CeyhanKıvrıklıİmamoğlu yolunda meydana geldi. Yolda hareket halindeki saman balyalarıyla yüklü kamyon, bir anda bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden kamyon şoförü aracı yol kenarına park edip, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Saman yüklü kamyon ise yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Şahin ÖZER<br>2020-05-30 21:21:18<br>

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