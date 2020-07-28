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Koronavirüs testi için cezaevinden çıkan eşini hastaneden kaçırdı

DHA

Koronavirüs testi için cezaevinden çıkan eşini hastaneden kaçırdı


Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, koronavirüs şüphesi nedeniyle Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen hükümlü Songül Beyazlat (31), eşi Onur Beyazlat (30) tarafından hastane önünden kaçırıldı. Polis, firari Songül ile eşi Onur Beyazlat'ı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Yüreğir Devlet Hastanesi´nin acil bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce `uyuşturucu ticareti´ suçundan hüküm giyen ve Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Songül Beyazlat, koronavirüs şüphesiyle jandarma ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Sabah saatlerinde hastanenin acil kısmına getirilen kadın, bir anda kendini jandarma aracından attı. Bu sırada hastane önünde bekleyen eşi Onur Beyazlat'a ait 34 LGD 65 plakalı minibüs binen Songül Beyazlat, olay yerinden hızla ayrıldı.
ARACI TERK EDİP KAÇTILAR
Polis ekiplerinin Mithat Özhan Bulvarı'nda durdurmaya çalıştığı araçtakiler kaçtı. Ekipler, Onur ile eşi Songül Beyazlat ve birlikte araçta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ana cadde ve bulvarlarda önlem alan polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı aracı merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi 4355. Sokak´ta terk edilmiş halde buldu. Görgü tanıklarından bilgi toplayan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-07-28 13:29:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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