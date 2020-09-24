Eski Bakan Dağlı'nın koronaya yenik düşen kardeşi toprağa verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Halit Dağlı’nın, koronaya yenik düşen kardeşi Mehmet Dağlı Adana’nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Kozan Asri Mezarlığı Camii'ndeki cenaze törenine eski bakan Halit Dağlı ile Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazında sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Cenazenin defnedilmesinin ardından Halit Dağlı ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’da çelenk gönderdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.