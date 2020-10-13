Adana'da sahte içki üretilen depoya operasyon

Malezya'da muhalefet lideri Enver, hükümet kurma girişimi için Kral ile görüştü

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Rüşan Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda, sahte içki üretiminde kullanılan bin 360 litre etil alkol, 2 kilogram anason tohumu ve 418 litre satışa hazır sahte rakı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde sahte içkiden ölümlerin artması üzerine harekete geçti. Ekipler, Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi´nde, imalathaneye çevrildiği belirlenen depoya baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri 550 bin TL olan, sahte içki imalatında kullanılan bin 360 litre etil alkol, 418 litre satışa hazır sahte rakı ve sahte içki imalatında kullanılan 2 kilogram anason tohumu ele geçirildi. Operasyonda B.C. gözaltına alındı.

Sahte içkileri üretip, piyasaya sürdüğü belirlenen B.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-10-13 09:55:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.