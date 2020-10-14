Serdar Seyhan görevi bıraktı CHP Grup Başkanvekili ve Sözcüsü Serdar Seyhan’ın yerine kimin geleceği Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Grup toplantısında belirlenecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Serdar Seyhan, 1.5 yıldır sürdürdüğü CHP Meclis Grup Başkanvekilliği ve Grup Sözcülüğünü bıraktığını açıkladı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 Ekim ayının son toplantısını Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar ve katipler Sevil Can ve Rafet Avan tarafından açıldı.

Gündem dışı söz alan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, şehrin giriş ve çıkışlarını çok önemli olduğuna değinerek, Ceyhan Yolu ile Mersin Yolu girişindeki görüntülerinin adeta “Adana’ya gelmeyin” dediğini söyledi. Özellikle refüjlerin ve şehrin giriş ve çıkışlarındaki ağaçların bakımsız olduğuna dikkat çeken Demirdağ, buradaki ağaçların sürücülere ve araçlara tehlikeler yaşattığını söyledi.



Serdar Seyhan bıraktı

Gündem dışı ikinci sözü alan CHP Grup Başkanvekili ve Parti Sözcüsü Serdar Seyhan veda ve teşekkür konuşması yaparak son kez grup başkanvekilliği ve parti sözcülüğünü yaptığını açıkladı.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ise Büyükşehir Belediyesi’nin ilçede gerçekleştirdiği içme suyu çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, yol ve kilit parke çalışmalarının ise ne zaman yapılacağını sordu. Topuz ayrıca ilçe içinde başıboş köpeklerin gezdiğini ve bu köpeklerin kısırlaştırılmadan sokaklara bırakıldığını söyledi.

Daha sonra gündemlere geçildi. 15 komisyon kararından 13’ü oy birliği ile kabul edilirken 2 madde ise oy çokluğuyla reddedildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına 9 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 14.00’te devam edecek.

Öte yandan Serdar Seyhan’dan boşalan CHP Meclis Grup Başkanvekilliği ve Parti Sözcülüğüne kimin geleceği ise, CHP Grup toplantısında kararlaştırılacağı bildirildi.

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