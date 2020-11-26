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Kalpte "kaçak elektrik yolları" yakılarak tedavi ediliyor Adana Şehir Hastanesi'nde kalpte ritm bozukluklarına yol açan ‘anormal elektrik yolları’, ‘elektrofizyolojik ablasyon’ yöntemiyle yakılarak tedavi ediliyor Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mevlüt Koç: “Amacımız insanların yaşam kalitelerini arttırmak”

İHA

Kalpte "kaçak elektrik yolları" yakılarak tedavi ediliyor Adana Şehir Hastanesi'nde kalpte ritm bozukluklarına yol açan ‘anormal elektrik yolları’, ‘elektrofizyolojik ablasyon’ yöntemiyle yakılarak tedavi ediliyor Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mevlüt Koç: “Amacımız insanların yaşam kalitelerini arttırmak”

Kalpte ritm bozukluklarına yol açan ‘kaçak elektrik yolları’, ‘elektrofizyolojik ablasyon’ yöntemiyle yakılarak tedavi ediliyor. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mevlüt Koç, “İnsanlar elektriksel sistemle doğar. Evin elektrik sistemi olduğu gibi kalbin de elektriksel sistemi vardır. Bu sistemlerin hastalıkları olabiliyor. Biz bunu burada tedavi edip insanların yaşam kalitelerini artırıyoruz” dedi.
Toplumda sıkça karşılaşılan kalpteki ritm bozuklukları, Türkiye'de aralarında Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunduğu sayılı merkezlerde uygulanan ve ortalama 12 saat süren elektrofizyolojik ablasyon yöntemiyle kaçak elektrik yolları yakılarak tedavi ediliyor. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mevlüt Koç’un öncülüğünde 6 kişilik bir ekip tarafından yapılan işlemde hastalar, hayatlarını daha sağlıklı sürdürebilme şansı yakalıyor.

“Kalbin de elektriksel sistemi vardır”
İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Koç, kalp ritm bozukluklarının toplumda sık karşılaşılan bir sağlık sorunu olduğunu, ritim bozukluklarına bazen anemi, stres, guatr, enfeksiyon gibi farklı rahatsızlıkların ya da kalbin yapısındaki doğuştan bozuklukların yol açabildiğini anlattı. Prof. Dr. Koç, “Kalbin elektriksel sisteminden olan hastalıklarla ilgili hasta olan bölgeyi dondurma veya yakma işlemiyle tedavi ediyoruz. Aslında insanlar elektriksel sistemle doğar. Evin elektrik sistemi olduğu gibi kalbin de elektriksel sistemi vardır. Bu elektriksel sistemlerin zamanla veya doğuştan hastalıkları olabiliyor. Biz burada bunu tedavi ediyoruz. Bu işlem her hastanede yok. Özellikle 3. basamak hastanelerde var. Biz bu servisi 3 yıl önce buraya da kurduk. Telemetri isimli cihazla hastalarımızı takip ediyoruz” diye konuştu.

“Hastaların yalnızca 12 bin tanesine ulaşabiliyoruz”
Aritmi polikliniğine yılda 12 bin başvuru olduğunu, kendilerinin de yılda 2 bin 400 hastaya işlem uyguladıklarını belirten Mevlüt Koç, “Elektro fizyoloji laboratuvarımızda yılda 2 bin 400 hasta alıyoruz. Yılda 12 bin de aritmi polikliniği başvurusu var. Normalde yılda 100 bin başvuru olması lazım ama biz hastaların yalnızca 12 bin tanesine ulaşabiliyoruz. Bir kısmı bizi bilmiyor, bir kısmı bize referansla geliyor. Bize Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin, Niğde ve çevre illerden hastalar geliyor. Hastalarımız aritmi polikliniğinde holter cihazlarımızla ve olay kaydedici cihazlarla takip ediliyor. 12 bin hastanın 2 bin 400’üne işlem yapıyoruz. Öncelikle ‘Zarar verme’ protokolüyle başlıyoruz. Tek ablasyon işlemi yapmıyoruz. Yılda yaklaşık 541 hastaya da kalp pili takıyoruz. Bu piller dışında özellikle bizim ‘Ventriküler taşikardi’ ismini verdiğimiz hastalığa sahip hastaların kalbin zarından yada içinden girerek tedavi yöntemi de bu merkezimizde yapılıyor. Geçen sene yaklaşık 30 hastaya bu işlemi yaptım. Burada amacımız insanların yaşam ömrünü uzatmak ve bir kısım hastalarda çarpıntı şikayetlerini geçirerek yaşam kalitelerini arttırmak” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Mevlüt Koç, hastanede yapılan hiçbir işlemde ücret talep edilmediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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