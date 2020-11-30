PKK üyesi olduğu gerekçesiyle aranan Suriyeli, Adana'da yakalandı

ADANA, (DHA)KONYA'da terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG üyesi olduğu gerekçesiyle aranan Suriye uyruklu K.E., Adana'nın Karataş ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda yakalanarak gözaltına alındı.
Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında aranma kaydı bulunan Suriye uyruklu K.E.'nin Adana'da saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Karataş ilçesindeki Bahçe Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlara baskın yapan ekipler. K.E.'yi gözaltına aldı. K.E.'nin sorgusu sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)
2020-11-30 13:41:41
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.