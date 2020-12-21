Adana'da, tarım işçilerine terör örgütü propagandası yapan 5 kişiye gözaltı

ADANA, (DHA)SURİYE´nin Ayn-el Arab bölgesinde PKK/KCK-PYD/YPG saflarında faaliyet gösterdikten sonra geldikleri Adana´nın Karataş ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye´nin Ayn-el Arab bölgesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG saflarında faaliyet gösteren 5 şüphelinin, bir süre önce Adana´nın Karataş ilçesine yerleştiklerini tespit etti. Şüphelilerin Tuzla Mahallesi´ndeki mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda örgüt propagandası yaptıkları bilgisini alan ekipler, harekete geçti. Çadırların bulunduğu bölgeye baskın düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin çadırlarında yapılan aramalarda tabanca, 5 fişek, şarjör, 5 cep telefonu, 5 SIM kart, 3 hafıza kartı ile dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2020-12-21 10:40:36
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