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Adana'da, tarım işçilerine terör örgütü propagandası yapan 5 kişiye gözaltı

DHA

Adana'da, tarım işçilerine terör örgütü propagandası yapan 5 kişiye gözaltı


ADANA, (DHA)SURİYE´nin Ayn-el Arab bölgesinde PKK/KCK-PYD/YPG saflarında faaliyet gösterdikten sonra geldikleri Adana´nın Karataş ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye´nin Ayn-el Arab bölgesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG saflarında faaliyet gösteren 5 şüphelinin, bir süre önce Adana´nın Karataş ilçesine yerleştiklerini tespit etti. Şüphelilerin Tuzla Mahallesi´ndeki mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda örgüt propagandası yaptıkları bilgisini alan ekipler, harekete geçti. Çadırların bulunduğu bölgeye baskın düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin çadırlarında yapılan aramalarda tabanca, 5 fişek, şarjör, 5 cep telefonu, 5 SIM kart, 3 hafıza kartı ile dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2020-12-21 10:40:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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