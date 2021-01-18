Tufanbeyli'de kar yağdı kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 3 gündür devam eden kar yağışından sonra kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Tufanbeyli’de Cuma günü akşam üzeri başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı eşsiz bir görüntü oluşturdu. Vatandaşlar bu kartpostallık görüntüyü cep telefonlarıyla ölümsüzleştirmek için adeta birbiriyle yarıştı. Vatandaşlar kar yağışını fırsat bilip Kürebeli Yaylasına giderek burada fotoğraf çekti. İlçe merkezinde 15 mahallelerde ise 50 santimetreye kadar çıkan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışına en çok çocuklar sevindi.

Yöredeki kar yağışı hem çiftçileri, hem çocukları hem de fotoğraf sanatçılarını çok sevindirdi.

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