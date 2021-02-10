Kozan Adana’nın en kalabalık 6. ilçesi oldu

Adana’nın Kozan ilçesinin nüfusu, bin 158 kişi artarak toplam 132 bin 974 oldu.

TÜİK verilerine göre, 2019'da 131 bin 633 olan Kozan'ın nüfusu bin 158 kişi artarak 2020 yılı sonu itibari ile 132 bin 974'e çıktı. Bu nüfusun 66 bin 920’sini erkek, 66 bin 54’ünü ise kadın nüfusu oluşturuyor. Buna göre Kozan'da erkek nüfusu kadın nüfusundan 866 kişi daha fazla.

Kozan nüfusa oranla Adana'nın 15 ilçesinden 6. sırada yer aldı. Adana'nın en kalabalık ilçesi 796 bin 131 kişiyle Seyhan birinci, 492 bin 92 kişi ile Yüreğir ikinci ilçe oldu. 386 bin 634 kişi ile Çukurova ilçesi 3. sırada yer alırken, Sarıçam ilçesi 194 bin 19 kişi ile nüfus sıralamasında Adana'nın 4. ilçesi oldu. 161 bin 159 kişi ile Ceyhan 5'inci, Kozan 132 bin 974 olan nüfusuyla 6. sırada yer aldı.

Adana'nın en düşük nüfusuna sahip ilçesi 14 bin 560 kişi ile Saimbeyli ilçesi oldu.

2020 yılı sonu itibariyle Adana'nın toplam nüfusu 2 milyon 258 bin 718'e yükseldi.

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