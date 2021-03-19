Bakan Dönmez'den Adana'ya doğalgaz ve elektrik dağıtım şebekesi yatırımı müjdesi



Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana'ya 20212025 döneminde 1 milyar 425 milyon liralık elektrik dağıtım şebekesi yatırımı, yaklaşık 750 milyon liralık da doğalgaz yatırımı planladıklarını kaydetti. Bakan Dönmez, alt yapısı bulunan yerlerde doğalgaz kullanılması yönünde de çağrıda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir dizi temaslarda bulunmak üzere Adana´ya geldi. Bakan Dönmez ilk olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Vali Süleyman Elban, AK Parti Milletvekilleri Tamer Dağlı, Ahmet Zenbilci, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ile birlikte valilik makamına geldi. Şeref defterini imzalayan Bakan Fatih Dönmez valilik toplantı salonunda yapılan Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, Adana'nın enerji ile ilgili sorunlarını masaya yatırdıklarını belirterek, "Gaz dağıtım şirketi ve enerji dağıtım şirketi mevcut yatırımları, plan, projelerini bizlerle paylaştılar. Oldukça verimli faydalı bir toplantı oldu" dedi.

ADANA'DA 190 BİN ABONE DOĞALGAZ KULLANIYOR

Adana'nın hem sanayi hem tarım hem de turizmiyle öne çıkan şehirlerden biri olduğunu söyleyen Bakan Fatih Dönmez, ildeki doğalgaz kullanımını değerlendirerek şöyle konuştu:

"Bu ilimizin enerji arz güvenliği kesintisiz ve kaliteli şekilde elektrik ve doğalgazın son kullanıcıya kadar tedariki bizim için olmazsa olmazımız. Doğalgaza Adana´mız 2009 yılında kavuştu. Yaklaşık 11 yıldır doğalgaz konforundan yararlanan illerimizden biri. 2002 yılına kadar AK Parti iktidara gelinceye kadar sadece 5 büyük ilimizde ve 50 ilçede doğalgaz varken bugün hamdolsun Edirne'den Hakkari'ye kadar batıda ne varsa, doğuda da o olacak anlayışıyla doğalgazı tüm illerimize getirdik. Adana'da 190 bin abonemiz doğalgaz kullanıyor ama neredeyse 200 bin civarında kapısına kadar doğalgaz götürüp gaz kullanmayan insanlarımız da var. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum; lütfen çağdaş, kaliteli, konforlu yaşamın en büyük hizmetlerinden biri olan doğalgazı, kapınıza kadar getirdiğimiz bu altyapı hizmetine lütfen başvurun ve siz de bu konforlu hayattan nasibinizi alın. Bu çünkü sadece bireysel anlamda sizin konforunuzu artırmayacak. Adana gibi bir bölgemizde hava kalitesini istenen seviyelere gelmesi açısından da aboneleşme oranı son derece önemli. Bir de buraya yapılan yatırımın daha verimli kullanılıyor olması şehrimizin lehine bir durumdur."

5 YIL İÇİNDE 750 MİLYONLUK DOĞALGAZ YATIRIMI YAPILACAK

Adana'da 5 yıl içerisinde doğalgaz kullanmayan 6 ilçeye daha doğalgaz götürmeyi planladıklarını dile getiren Dönmez, "Şu anda Adana´mızda merkez ilçelerimiz dahil olmak üzere doğalgaz kullanan ilçelerimiz var. Ceyhan, Kozan, İmamoğlu, Yumurtalık ve Karaisalı gibi artı merkezdeki Seyhan ve Yüreğir ilçelerimiz. Ama asıl hedefimiz Adana'da 5 yıl içerisinde şu an kullanmayan 6 ilçemize daha doğalgaz götürmeyi planlıyoruz. Bir kısmı CNC dediğimiz sıkıştırılmış taşıma yöntemiyle olacak bir kısmı da şartlar elverdiği takdirde boru hattıyla götüreceğiz ama nihai kullanıcılar acısından değişen bir şey yok. Doğalgaz dağıtım şirketimiz Adana ilinde önümüzdeki 5 yıl içinde yaklaşık 750 milyon liralık yatırım yapacak. Bu yatırımla hem bahsettiğim yeni 6 ilçemize hem de mevcut doğalgaz kullanan ilçelerimizde eksik mahallelere bu dağıtım şebekesini genişletmiş olacak" diye konuştu.

'ADANA ELEKTRİK TALEBİ ARTAN ŞEHİRLERİMİZDEN BİRİSİ'

Bakan Dönmez, elektrik dağıtım ve iletim konusunda da şu açıklamaları yaptı:

"Seyhan üzerinde kurulu hidroelektrik santralimizi ziyaret edeceğiz. Türkiye'nin şu anda 65 yaşında çalışan en eski hidroelektrik santrali. İlk santrali burada kurmuşuz, hala çalışıyor. Bu mutluluk verici bir şey. Adana'nın enerji talebi yıllar itibari ile hem sanayinin gelişmesine bağlı olarak hem de sosyal gelişmişlik endeksinin artmasına bağlı olarak elektrik talebi artan şehirlerimizden birisi. Artan talebi kesintisiz ve kaliteli şekilde karşılamak da bizim sorumluluğumuzda. Gerek üretim tesislerimiz gerek ana iletim hatları işleten TEİAŞ, gerekse de şehir içinde elektrik dağıtımı yapan Toroslar EDAŞ üzerinden bu kesintisiz hizmeti vermeye çalışıyoruz. Özellikle son yıllarda sadece Adana için değil ülkemizin muhtelif yerlerinde iklim değişikliğine bağlı olarak ani hava değişimleri, yazın da olabiliyor aşırı sıcaklar vesilesiyle zaman zaman yoğun yağışlar, kışın da Adana'nın dağlık bölgelerdeki kırsal mahallelerde yaşayan insanlarımızın elektrik hatlarında atmosfere açık şartlarda çalıştırıldığı için birtakım sıkıntılar yaşadık. Bizzat sayın vekillerimizle birlikte o dönemde zamanında elektriğin verilmesi için olaylara müdahale ettik."

1 MİLYAR 425 MİLYON LİRALIK ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YATIRIMI

Adana'da 2021-2025 dönemi içerisinde 1 milyar 425 milyon liralık elektrik dağıtım şebekesi yatırımı planladıklarını kaydeden Dönmez, "Her ne kadar iklim değişikliği şebekelerimizi zorlasa da buna teknik, ekonomik çözümler getirmek bizim görevimiz. Şirketlerimizden bu bölgede şebekelerin yenilenmesi dahil planlı bakımlara ağırlık vermesi yetersiz, güç veya iletken dağıtım hattı şebekesi olan yerlerde de süratle bu eksikleri tamamlaması noktasında bir mutabakata vardık. O kapsamda 2021-2025 dönemi içerisinde Adana´mızda yaklaşık 1 milyar 425 milyon liralık elektrik dağıtım şebekesi yatırımı planlandı. Bu bir önceki 5 yıllık döneme kıyasladığımızda; ki o dönem 1 milyar 97 milyon liralık bir yatırım yapılmıştı. Neredeyse yüzde 40-50 civarında bir reel anlamda artışı ifade ediyor. Bu yatırımın önemli kısmını kırsal mahallelere ayırdık. 1 milyar 425 milyon liralık yatırımın 855 milyon liralık kısmı merkez ilçelerimizdeki yatırımlara, şebekenin yenilenmesi güç artışı dahil, diğer 570 milyon liralık kısmı da kırsala ayırmış durumdayız. Bir önceki dönemle kıyasladığımızda elektrik dağıtımında 7 kat kadar enerji nakil hatlarında artış olacak önümüzdeki dönemde. Rasyonel, gerçekçi bir artış hedefliyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde şehirlerimizde olduğu gibi kırsalda da artan bu talebi zamanında karşılamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, kırsalda yaşayanların da elektrik tüketiminin arttığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2021-03-19 14:47:08



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