Hayallerindeki oyuncakları yaptılar Öğrencilerin aileleriyle yaptığı oyuncaklar dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara dağıtıldı

Adana'da öğrenciler ve ailelerinin işbirliğinde tasarlanan oyuncaklar dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilere dağıtıldı.
"Hayalimdeki oyuncak" adlı etwinning projesiyle 47 yaş çocuklarının öğrenme, karar verme, işbirliği, sıralama, düzenleme , yardımlaşma gibi değerlerin çocuklara kazandırılması ve benimsetilmesi hedeflendi. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini sağlayarak, onların gelişimine katkıda bulunan proje kapsamında çocuklar hayal ettikleri oyuncaklarıyapmak için harekete geçti.
Çukurova İMKB İlkokulu, Öğretmen Ayfer Doğruyol İlkokulu ve Ahmet Karabucak İlkokulunda öğrenciler hayal edip oyuncakları tasarladı çizdi ve ailelerinin iş birliğinde tasarımlarını oyuncak haline getirdiler.
Oyuncaklar daha sonra dezavantajlı bölge olarak belirlenen, Yüreğir Goncagül Anaokulu ve Seyhan Hafsa Sultan Anaokulu öğrencilerine hediye edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.