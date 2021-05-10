Adana Demirspor’un şampiyonluk karnesi Mavi-lacivertli takım 26 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıktı Samet Aybaba ile son 12 maçta çıkış yakalayan Adana Demirspor, 10 galibiyet, 2 beraberlik ile sezonu şampiyon bitirdi Başkan Murat Sancak 3 sezon sonunda Adana Demirspor'a şampiyonluk sevinci yaşattı Gökhan İnler, gittiği takımda şampiyonluk yaşıyor

TFF 1. Lig’de 20202021 sezonu şampiyonu Adana Demirspor, 26 yıllık Süper Lig hasretini sona erdirdi. Adana temsilcisi, özellikle Samet Aybaba'nın göreve gelmesiyle önemli bir ivme yakaladı. Ayrıca Murat Sancak da başkanlıktaki 3. yılında takımı tekrar Süper Lig'e taşımayı başardı.

28 Aralık 1940'ta kurulan Adana Demirspor, tarihi boyunca 19421959 yılları arası 16 kez Çukurova Futbol Ligi şampiyonu, 19721973, 19861987, 19901991 sezonları olmak üzere 3 kez 1. Lig şampiyonu, 20012002 ve 20112012 yıllarından 2. Lig playoff şampiyonu ve 20002001 yıllarında 3. Lig Şampiyonu oldu. Ayrıca mavilacivertli ekip, TSYD Adana Şubesi Kupası'nda 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1993, 1994, 1997, 2002 yıllarında 9 kez şampiyonluk yaşadı.

En son 19941995 sezonunda Süper Lig’de oynayan Adana Demirspor, dün Menemenspor’u 41 yenerek 70 puanla 26 yıl sonra tekrardan Süper Lig’e çıktı.



Murat Sancak ile ivme yakaladı

4 Temmuz 2018’de düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul’da başkanlığa Murat Sancak geldi. Başkan Sancak ile takım da ivme yakaladı ve 20182019 sezonunda ligi 6. sırada tamamlayıp playoff oynamaya hak kazandı. Adana Demirspor, yarı finalde Hatayspor’a elendi. 20192020 sezonunda ise mavilacivertli ekip ligi 3. sırada bitirerek tekrardan playoff’a kaldı. Bursaspor ile oynadığı maçlarını kazanan Adana Demirspor, finalde Fatih Karagümrük’e penaltılarda elendi. 20202021 sezonunda Adana Demirspor, 70 puanla 26 yıl sonra tekrardan Süper Lig’e 'merhaba' dedi.



3 teknik direktör değişti

20202021 sezonuna 44 yaşındaki teknik direktör Ümit Özat ile başlayan Adana Demirspor, Özat yönetiminde çıktığı 13 maçta 22 puan topladı. Giresunspor ile deplasmanda oynadığı müsabakada aldığı 20’lık yenilgi sonrası Adana Demirspor’da Ümit Özat devri sona erdi ve takımın başına Cüneyt Dumlupınar getirildi. Adana Demirspor, Dumlupınar ile 9 karşılaşmada 16 puan topladı. Ayrıca mavilacivertli ekip, Dumlupınar idaresinde Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 takım arasına da kaldı ve deplasmanda Sivasspor’a 21 mağlup olarak kupaya veda etti.



Samet Aybaba dönemi

Adana Demirspor, Teknik Direktör Samet Aybaba ile 21 Şubat’ta anlaştı. Mavilacivertliler, 66 yaşındaki tecrübeli teknik adamla Bandırmaspor, Yılport Samsunspor ve İstanbulspor’u 20'lık skorlara yendi. Adana temsilcisi, Eskişehirspor ile 11 berabere kaldı. Ardından tekrar kazanma serisi yakalayan Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü’nü 20, Akhisarspor’u 32, Altınordu’yu 10, GZT Giresunspor, Tuzlaspor ile Balıkesirspor’u 30 ve Menemenspor’u 41 mağlup etti.

Bu arada, Adana Demirspor, 30 Nisan günü Başkan Murat Sancak’ın girişimleri sonucu şirketleşti. Böylece kulübün ismi Adana Demirspor A.Ş. oldu.



Takımın gol kralı Hasan

Mavilacivertli ekipte 12 golle Hasan Kılıç takımın gol kralı olurken, Pa Dibba 9 golle ikinci sırada yer alıyor. Takımdan 5 Nisan günü ayrılan Mehmet Akyüz, 9 golle Pa Dibba’yı takip ederken, Sinan Kurt 6 golle dördüncü sırada, Yunus Akgün ve Emircan Altıntaş ise 5’er golle beşinci sırada bulunuyor. 34 maçta toplam 64 gol atan Adana Demirspor, sadece 27 gol yedi. 21 mücadeleden galip ayrılan mavilacivertli takım, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti.



Samet Aybaba farkı

Ligin 22. haftasında Adana Demirspor’un başına getirilen Samet Aybaba, 12 haftada en çok galibiyet alan, en az mağlup olan ve 26 golle en fazla gol atan, en çok puan toplayan ve en iyi averaja sahip takım oldu. Samet Aybaba idaresindeki Adana Demirspor, 4 gol yiyerek son 12 haftada kalesinde en az gol yiyen ekip unvanını da elinde bulunduruyor.

Öte yandan 19941995 sezonunda Adana Demirspor, Süper Lig’deyken 22. hafta görevi bırakan Samet Aybaba, takımın Süper Lig’e çıktığı 20202021 sezonunda ise 22. hafta göreve getirildi.



Gökhan İnler'ib gittiği takım şampiyon

Sezon başında Medipol Başakşehir’den, Adana ekibine transfer olan kaptan Gökhan İnler, gittiği takımlarda şampiyonluk yaşamaya devam ediyor. 2016 yılında Leicester City ile Premier Lig şampiyonu olan İnler, 2017 yılında Beşiktaş'la ve 2020 yılında da Medipol Başakşehir'le Süper Lig ve 2021 yılında Adana Demirspor ile TFF 1. Lig şampiyonluğu elde etti.

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