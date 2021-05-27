Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 20 tutuklama

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına 1 haftada düzenlenen polis operasyonunda gözaltına alınan 192 şüpheliden 20'si, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla `torbacı´ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kent genelinde 17-23 Mayıs´ta gerçekleştirilen operasyonda, 122 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 192 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ise 14 kilo 262 gram esrar, 8 bin 991 uyuşturucu hap, 1 kilo 521 gram bonzai, 175 gram eroin, 87 gram metamfetamin, 41 kök Hint keneviri, 21 gram kokain, 1 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 930 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 192 şüpheliden 20'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-05-27 09:54:45
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