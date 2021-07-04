Adana'da silahlı kavga: 4 yaralı

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Adana'da aralarında husumet bulunan aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi, Yavuzlar Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancanın kullandığı kavgada 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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