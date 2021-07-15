Kozanlı 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytekin Kuru mezarı başında anıldı.



15 Temmuz 2016 tarihinde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit olan Kozanlı özel harekat polisi Aytekin Kuru mezarı başında anıldı. Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ve beraberindeki protokol mensupları ilk olarak Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerimiz için okunan Mevlidi Şerif programına katıldı. Şehit Aytekin Kuru’nun Pekmezci Mahallesi'nde bulunan kabri protokol mensubu tarafından ziyaret edildi. Mezarlıkta ilk olarak Kozan İlçe Müftüsü Celil Karaca tarafından Kur'anı Kerim okunarak dua edildi. Kaymakam Şafak Gürçam ve beraberindeki protokol mensupları Şehit Aytekin Kuru’nun mezarına karanfil bırakarak dua okudu. Aytekin Kuru’nun anne ve babasının Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz'u anma programları kapsamında Ankara'da oldukları öğrenildi.

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