Sezer: "İlksan'ı hak ettiği yönetime kavuşturacağız"

Adana'da, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) 9. Dönem İl Temsilcisi seçimleri yapıldı. Sonuçları değerlendiren EğitimBirSen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, "78 yıllık İlksan tarihinde Adana’dan ilk kez temsilci çıkarmak bize nasip oldu. Dört temsilcinin üçü bizim desteklediğimiz adaylardan oluştu. Bu büyük başarıya imza atan tüm temsilcilerimizi kutluyorum" dedi.

9. Dönem İlksan İl Temsilcisi seçimleri geçtiğimiz hafta sonu yurt genelinde İlksan İlçe Temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Adana’daki seçimler Seyhan Cebesoy İlkokulu'nda yapıldı. 24 ilçe temsilcisinin oy kullandığı seçim sonuçlarına göre Ankara’daki genel merkez seçimlerinde Adana’dan oy kullancak ve 6 yıl boyunca Adana'yı temsil edecek dört isim de belirlendi. Buna göre dört temsilcinin üçü EğitimBirSen üyesi isimlerden oluştu.

Sonuçların kesinleşmesinin ardından bir açıklama yapan MemurSen ve EğitimBirSen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer; "İlksan’ın yanlış yönetildiğini ve bu yönetimin değişmesi gerektiğini başından beri söylüyorduk. Meselenin sadece söylemekle düzelmeyeceğini de biliyorduk. Bu yüzden kolları sıvadık ve adaylarımızla seçimlere girdik. 24 ilçe temsilciliğinden 13’ünü kazandık. Hafta sonu yapılan il temsilcisi seçimlerinde de dört isim belirlenecekti. Bu isimlerden üçü bizim desteklediğimiz adaylardan oluştu. Bir üyeliği de kura ile kaybettik. Seçimleri kazanan Durmuş Ali Erdoğan, Gökhan Tok ve Gülay Kütük’ü tebrik ediyorum. İlksan’ın yönetiminde kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

78 yıllık İlksan tarihinde Adana’dan ilk kez temsilci çıkarmanın kendilerine nasip olduğunu vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Bu büyük başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyük bir gayretin sonucunda ilimizden üç temsilciyi Ankara’ya uğurluyoruz. Herkes şunu gördü; Üyeler İlksan yönetiminden memnun değil. Ortaya çıkan sonuç yönetimin değişmesiyle ilgili iradenin gösterildiğini kanıtlıyor. İlksan’da değişim zamanı geldi diyoruz. İnşallah genel merkez seçimlerinde de il temsilcileri bu değişimi gerçekleştirecektir. Ben sonuçların İlksan üyeleri için hayırlı olmasını diliyorum."

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