Vali Elban: "Vatandaşımıza hizmet için buradayız" Adana Valisi Süleyman Elban kurum müdürleriyle bir araya geldi

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, kamu hizmetini vatandaşın memnuniyetini esas alan yönetim anlayışıyla kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunmak gerektiğini söyledi.

Vali Elban, kurum müdürleriyle bir araya geldi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda il genelinde gerçekleştirilen kamu hizmetleri genel hatlarıyla değerlendirildi.

Vali Elban, yaptığı konuşmada 5 Ocak Adana’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 100. yıl dönümünü kutlama programında sağladıkları katkılar için kurum müdürlerine ve kurum müdürlerinin şahsında tüm personele teşekkür etti. Yapılan etkinliklerin ülkeyi korumak için canını ortaya koyarak şehit düşen, gazi olan ecdadımızın hatırasına yakışır bir program olduğunu kaydeden Vali Elban, kutlamaların Adana’nın kadim kültürüne, şanlı geçmişine uygun bir program olduğunu belirtti. Elban, etkinliklere katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Vali Elban, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Pandemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok farklı sonucun doğmasına sebep oldu. Hem dünyadaki ekonomik sistem hem de insanların iş, aile, alışveriş, eğitim düzeni değişti. Neredeyse bildiğimiz her sistemimizi değiştirmek durumunda kaldık. Tüm bunların sonucunda da dünyadaki birçok insan bu durumdan psikolojik olarak da olumsuz etkilendi. Bu etkinin boyutunu ve ne kadar süreceğini bilmemiz mümkün değil şu anda. Tüm dünya devletleri bu süreçten ekonomik olarak da olumsuz etkilendi. Çünkü bu süreçte bütün hayat durdu. Birçok gelirden yoksun kalan devletlerin giderleri arttı. Devletler; sağlık sistemine, dar gelirli vatandaşlara, çalışanlara ciddi anlamda katkıda bulunmak durumunda kaldı. Bu durum da tüm ülkelerin gelir gider dengesinde bozulmalara sebep oldu. Sonuç olarak da tüm dünya ülkelerinde ekonomik sıkıntılar baş gösterdi. Buna paralel olarak bizim ülkemiz de aynı durumla karşı karşıya kaldı. Bu durum toplumumuzdaki herkesi etkiledi. Bu da tüm vatandaşlarımızın hassasiyetini arttırdı. Bu sebeple vatandaşımızı bekletmemeliyiz ve vatandaşımızın işini bir an evvel halletmeliyiz. Vatandaşlarımızı hiçbir zaman kırmamalıyız. Onlara karşı daima anlayışlı davranmalıyız. Hepimiz davranışlarımızda daha dikkatli olmalıyız. Kamu hizmetimizi vatandaşımızın memnuniyetini esas alan yönetim anlayışıyla kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunmalıyız. Hepimiz çalışmalarımızı bunu sağlamak amacıyla gerçekleştirmeliyiz. Unutmayalım ki bizler vatandaşımıza hizmet için buradayız.”

İl genelinde verilen kamu hizmetlerinde herhangi bir sıkıntının ve aksamanın söz konusu olmadığını ifade eden Vali Elban, binalarda gerçekleştirilecek tadilatların yanı sıra binaların ısıtılması, soğutulması, aydınlatılması gibi birçok konuda daima dikkatli ve tasarruflu davranılması gerektiğini, tasarrufa her dönemde ihtiyaç olduğunu kaydederek kurum müdürlerinden kurumlarının kaynaklarını daima uzun vadeli projeler için kullanmalarını istedi.

İl genelinde gerçekleştirilen mevcut yatırımların en güzel şekilde sonuçlandırılması ve Adana’nın yeni yatırımlarla buluşturulması için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Vali Elban, “Amacımız kentimizi tüm kurumlarımızla el ele vererek bir bütün olarak geliştirmek” dedi.

Vali Elban’ın konuşmasının ardından toplantı, yapılan çeşitli değerlendirmeler ve karşılıklı görüş alışverişiyle son buldu.

