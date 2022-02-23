Adana'da 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Adana polisi 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı akaryakıt getirileceği bilgisine ulaşınca harekete geçti. TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu'nda kontrol noktası oluşturan ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurdu. Bu araçlardan 2 ayrı kamyonette yapılan aramalarda 6 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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