Adanaspor - Eyüpspor: 1-1



STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses xx, Cem Özbay xx, Abdullah Uğur Sarı xx

ADANASPOR: Karacic xx Donkor xx, Evren Korkmaz xx, Roche xx, Fıratcan Üzüm xx, Benasser xx, Harun Kaya xx (Dk. 50 Yiğithan Güveli xx), Eren Karadağ xx (Dk. 90+4 Hakan Eroğlu ?), Ahmethan Köse xx, İbrahim Aksu xx, Tetteh xx (Dk. 82 Ciss x)

EYÜPSPOR: Çağlar Şahin Akbaba xx Yalçın Kılınç xx, Umut Bulut xx (Dk. 69 Oğulcan Çağlayan x), Pa Dibba xx (Dk.71 Mikail Okyar x), Timur Temeltaş xx, Buatu xx, Bülent Uzun xx, Bekir Yılmaz x (Dk 46 Jesse Sekidika xx) , Popov xx, Badji x (Dk. 26 Taşkın İlter xx), Cenk Ahmet Alkılıç xx (Dk. 69 Mete Kaan Demir x)

GOLLER: Dk. 61 Benjamin Roche (Adanaspor), Dk. 71 Pa Dibba (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Tetteh, Roche, Benasser, Evren Korkmaz (Adanaspor), Timur Temeltaş, Buatu, Mikail Okyar (Eyüpspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Adanaspor, sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.

15'inci dakikada Eyüpspor´da sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Cenk Ahmet, penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Boş pozisyondaki Timur Temeltaş'ın sağ köşeye doğru yaptığı kafa vuruşu az farkla yandan dışarı gitti.

24'üncü dakikada Adanaspor´da Bennasser'in uzun pasını sağ kanatta son çizgiye yakın bir noktada kontrol eden Fıratcan, Bülent'ten sıyrıldıktan sonra penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Harun'un gelişine sağ ayağıyla yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

27'nci dakikada Eyüpspor´da ceza sahası sağ tarafında dışarı çıkmak üzere olan topu son çizgi üzerinde kontrol eden Cenk Ahmet, Roche tarafından formasından çekilerek durduruldu ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

28'inci dakikada Eyüpspor´da penaltı vuruşunu kullanan Umut'un sağ ayağıyla yerden sol köşeye doğru yaptığı vuruşu, kaleci Karacic direk dibinden çıkardı.

45'inci dakikada Adanaspor´da sol kanattan ceza sahasına girmek isteyen Ahmethan'ın ayağından açtığı topa Popov'un uzaklaştırmak için yaptığı vuruş, genç oyuncudan sekerek kaleci Çağlar Şahin'de kaldı.

57'nci dakikada Cenk Ahmet'in pasıyla savunma arkasına sarkıp penaltı noktasında kaleciyle karşı karşıya kalan Pa Dibba, sağ tarafındaki Umut'a pasını verdi. Tecrübeli golcünün sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruşu Evren, çizgiden çıkardı.

61'inci dakikada Adanaspor hızlı hücumunda Tetteh'in pasıyla ceza sahası sol tarafında topla buluşan Roche'un yerden içeri çevirdiği topu savunma karşıladı. Seken topu altıpasın birkaç adım gerisinde tekrar kontrol eden genç savunmacı, sağ ayağıyla uzak köşeye doğru düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

71'inci dakikada Eyüpspor´da ceza yayındaki Oğulcan'ın ceza sahasına gönderdiği pasta Bennasser'den seken top altıpasta Sekidika'nın önünde kaldı. Nijeryalı oyuncunun gelişine sağ ayağıyla yaptığı vuruşu Karacic kurtardı. Seken topa altıpastaki Pa Dibba sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

90+1'inci dakikada Eyüpspor´da Sekidika'nın ceza sahasına doğru gönderdiği topu elle kesen Bennasser, sarı kart gördü. Hakem orta alanda yaşanan ve avantaja bıraktığı pozisyonu da işaret ederek bir sarı kart daha gösterdi ve Bennasser ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı. Yardımcı hakem ile konuştuktan sonra orta alanda müdahaleyi yapanın Bennasser değil Evren olduğunu öğrenen hakem, kırmızı kartı iptal etti. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Adana ADANA, (DHA)

2022-03-21 22:27:22



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