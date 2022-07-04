"Açma kebap" Adanalıların yeni gözdesi oldu Kebapçı Uğur Aydın: "Açma kebaba talep çok yüksek"

Adana’da kaburga etinin zırhla çekilip, şişlerin üzerine genişçe açılarak pişirilen ‘açma kebabı’ yoğun ilgi görüyor.

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde kebapçı Uğur Aydın, erkek kuzu etinin kaburgasından çıkarılan eti ‘zırh’ diye tabir edilen büyük bıçakla çekip, içinin daha iyi pişmesi için mangala dizdiği şişlerin üzerine açarak ‘açma kebap’ yaptı.

Adanalıların yoğun ilgi gösterdiği kebabı Aydın, günde yaklaşık 100150 porsiyon satıyor.

Kentin önde gelen lezzetlerinden Adana kebabına getirdiği yeni yorumun ilgiyle karşılandığını belirten Uğur Aydın, “Bu kebabı normal orantının biraz daha üzerinde pişirerek hazırlıyoruz. Talep çok yüksek. Adana kebap çok gözde ancak insanlar açma kebabı çok sevdi. Açma kebabı kendimiz oluşturduk ve inşallah daha da güzel tanıtımı olacak. 1 kişilik açma kebabı 200 gram etten yapılıyor” diye konuştu.

Açma kebap yiyen Aykut Uğurlu ise “Açma kebap çok güzel. Her zaman Adana kebabı yiyorduk ama sosyal medyadan gördük ve bu sefer açma kebap yiyelim dedik. Herkese tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

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