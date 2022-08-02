Kızkalesi sahilinde ‘Piton Döner’ yapıp ikram etti

Adanalı dönerci Mehmet İkram Taş, Mersin’in ünlü Kızkalesi sahilinde ‘Piton Döner’ yaparak vatandaşlara ikram etti.

Kentte yaptığı metrelik ‘Piton Döner’ ile ünlenen ve yurt dışına şube açmaya hazırlanan Mehmet İkram Taş, Mersin’in ünlü Kızkalesi sahiline gitti. Önce Kızkalesi’ni gezen Taş, daha sonra Kızkalesi sahilinde metrelik ‘Piton Döner’ yapıp vatandaşlara ikram etti.

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Taş, binlerce beğeni ve yorum aldı.

‘Piton Döner’i Türkiye’ye tanıtmak istediğini söyleyen Mehmet İkram Taş, “İnşallah çok kısa süre içerisinde önce yurt dışına ardından da yurt içinde birçok ile isim hakkı vereceğiz. İnsanların bize gösterdiği ilgiden dolayı çok memnunuz” dedi.

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