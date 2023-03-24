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Adana - İstanbul arası kaç km? Uçakla, otobüsle ve arabayla Adana - İstanbul arası kaç saat?

Yolculuk hazırlıkları belirlediğimiz rotasyon kadar büyük öneme sahiptir. Hazırlıklarımızı seyahat süresine göre yaparız. Öyle ki uzun mesafeli yolculuklar da uzaklığı ve iki şehir arasındaki kilometre farkını da hesaba katarız.

Adana İstanbul Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Adana İstanbul Arası Kaç Saat?
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Adana İstanbul Arası Kaç Km?

Yolculuklarımız kimi zaman planlı kimi zamansa ani çıkan gelişmelere göre şekillenmektedir. Planlı yolculuklarda önceden bilet ayırabilir ya da hazırlık yapabiliriz. Aniden gelişen yolculuklar da ise zaman yönünden tasarrufa giderek en kısa sürede varış bölgesine ulaşım sağlamak isteriz. Bu sebeple gideceğimiz şehir ile bulunduğumuz şehir arasında kaç kilometre olduğunu internetten ya da çeşitli mobil uygulamalar üzerinden araştırırız. İstanbul ile Adana şehrimiz arasında 926 kilometre bulunmaktadır.

Adana İstanbul Arası Kaç Saat?

Hangi vasıtayla ulaşım sağlayacağınız bölgeye varış süresi üzerinden oldukça etkilidir. Araçla, otobüsle ya da uçakla iki şehir arasındaki mesafe değişmektedir. İki şehir arası araçla seçtiğiniz karayoluna da bağlı olarak 9 ila 10 saat arasında sürmektedir. Adana üzerinden otobüsle İstanbul’a yolculuk süresi ortalama 13 saat 30 dakikadır. Uçakla ise bu süre 1 saat 25 dakikaya denk gelmektedir.

İstanbul Adana Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Araçla seyahat konfor yönünden diğer alternatif ulaşım yollarını elemektedir. Kendi aracınızla oluşturduğunuz rotasyonla bölgeye daha hızlı ulaşım sağlayabilirsiniz. Özellikle küçük çocuğu bulunan aileler ani ihtiyaç molalarına gereksinim duyabilir. Bu ani molalar ne yazık ki otobüsler de sağlanamamaktadır. Çünkü otobüsler belirli mola yerlerine ve yol güzergâhlarına sahiptir, bunun dışına çıkamaz.

İstanbul Adana arası, ulaşım yönünden araçla kolay sağlansa da zaman yönünden uçakla ulaşımdan daha uzun sürmektedir. İki şehir arası aracınızla O-4 karayolu üzerinden ortalama 9 saat, Ankara Tarsus Otoyolu üzerinden 10 saat 7 dakika, D140 üzerinden yolu üzerinden 10 saat 14 dakikadır. Kısacası araçla ulaşım hangi karayolunu tercih ettiğinize göre değişmektedir.

İstanbul Adana Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

İki şehir arası sıklıklar sefer düzenleyen otobüs firmaları yer almaktadır. İstanbul üzerinden Adana’ya varış sağlamanız otobüs firmalarının mola yerlerine ve seçtikleri güzergâhlara göre ufak farklılıklar gösterebilmektedir. Otobüsle iki şehir arası yolculuk süresi 13 saat 30 dakikadır.

İstanbul Adana Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Teknolojinin gelişimine hız katması kendini havayolları sektöründe de göstermiştir. Saatler hatta günler alan yolculuklar artık havayolu taşımacılığı ile birlikte çok kısa bir zaman almaktadır. En merak edilen sorulardan biri İstanbul üzerinden Adana’ya direkt uçuş imkânının bulunup bulunmadığıdır. İki şehir arasında aktarmasız olarak doğrudan uçuş imkânı bulunmaktadır. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda doğrudan Adana Havalimanı’na 1 saat 25 dakikada ulaşım sağlayabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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