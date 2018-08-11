Adana'nın antika mücevher gerdanlıkları: Taş Köprü ve Misis Köprüsü

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Taş Köprü ile Misis Köprüsü'nün 6 medeniyete ev sahipliği yaptığını anlatan Yurtsever, "Bin 700 yıllık tarihi boyunca, Roma, Bizans, Abbasi İslam, Haçlı, Ermeni, Ramazanoğlu ve Osmanlı dönemlerinde, bu iki köprü ev sahipliği yapmıştır. Bu köprülerin medeniyetlerin hatıraları vardır, Taş Köprü’nün sırtında 1840 yıllarda tadilat sırasında o zamanki Osmanlı bayrağı taş üzerinde oraya konulmuştur. Bu da bayrak sevgisini anlatıyor" diye konuştu.