        Adana son dakika haberi: Adana'da sokakta silahlı saldırı: 1 ölü | SON DAKİKA | Son dakika haberleri

        Adana’da sokakta silahlı saldırı: 1 ölü!

        Adana'da, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Muhammet Kaçar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 10:03 Güncelleme: 22.08.2025 - 10:08
        Adana'da sokakta silahlı saldırı: 1 ölü!
        Adana'da olay, dün saat 19.45 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Kaçar, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

        PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

        İHA'daki habere göre ardı ardına ateşlenen kurşunlar Kaçar’ın vücuduna isabet etti. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı genci ambulansla hastaneye kaldırdı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Gençi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin, olayın ardından hızla kaçarak izini kaybettirdiği öğrenildi.

        Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

        #adana
        #Son dakika haberler
