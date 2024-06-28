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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana son dakika haberleri: Dehşet! Silahlı saldırıda bir kadın öldü! | Son dakika haberleri

        Dehşet! Silahlı saldırıda bir kadın öldü!

        Adana'da, motosikletli şüpheliler tarafından bir araca düzenlenen silahlı saldırıda, bir kadın ölürken iki kişi yaralandı. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 13:21 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:21
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        Dehşet! Silahlı saldırıda bir kadın öldü!
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        Adana'da, edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Güney Kuşak Bulvarından ilerleyen araca yaklaşan motosikletli zanlılar silahla saldırı düzenledi.

        BİR KADIN ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALI

        İHA'da yer alan habere göre açılan ateş sonucu araçta bulunan kadın hayatını kaybederken iki erkekte yaralandı.

        BİR YARALI BAŞINDAN VURULDU DURUMU CİDDİ

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kafasından vurulan sürücünün ağır yaralandığı öğrenildi. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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