Dehşet! Silahlı saldırıda bir kadın öldü! Adana'da, motosikletli şüpheliler tarafından bir araca düzenlenen silahlı saldırıda, bir kadın ölürken iki kişi yaralandı. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 28.06.2024 - 13:21 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:21 facebook

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