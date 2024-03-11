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        Haberler Gündem İnanç Adanada ilk iftar saat kaçta? 2024 Adana imsakiye takvimi: Adana'da sahur ve iftar saat kaçta?

        2024 Adana imsakiye takvimi: Adana sahur ve iftar saati ne zaman, saat kaçta?

        Diyanet İşleri tarafından yayımlanan imsakiye takvimi ile sahur ve iftar saatleri belli oldu. Bu kapsamda Adana sahur vakti ve iftar saatleri kent sakinleri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2024 Diyanet imsakiye takvimi ile Adana sahur ve iftar saatleri...

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 11.03.2024 - 15:17 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:17
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        1

        Bin aydan daha hayırlı olarak görülen Ramazan ayı bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başlıyor. Diyanet il il imsakiye takvimini paylaşmasının ardından, Adana sahur vakti, iftar saati ve teravih vakitleri netlik kazanmış oldu. Peki, "Adana sahur vakti ve iftar saati ne zaman, saat kaçta?" İşte 2024 Adana İmsakiye takvimi...

        2

        ADANA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

        11 Mart Pazartesi Ramazan'ın 1. günü ilk iftar

        Adana İftar Vakti: 18:49

        2024 ADANA İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

        İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2024 yılında Ramazan 11 Mart'ta başlayacak ve 9 Nisan'da sona erecek.

        İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

        2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. 11 Mart 2024 Ramazan ayının ilk orucu tutulacak. Yani 10 Mart'ı, 11 Mart'a bağlayan gece ilk kez sahura kalkılacak.

        4

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri takvimine göre Ramazan Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;

        9 Nisan Salı: Arife

        10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)

        11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)

        12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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