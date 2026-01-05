Habertürk
        Adana’da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 02:40 Güncelleme: 05.01.2026 - 02:40
        Kaza, geç saatlerde merkez Çukurova ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Türkmenbaşı Bulvarı çıkışında meydana geldi.

        Bahri Seriner (35) yönetimindeki otomobil, plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde sıkışan sürücü Seriner’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Seriner’in cenazesi, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        Her 10 caretta yuvasından 1'i tahrip oldu; en büyük sebep tatilcilerin bıraktığı köpekler

        Her 10 caretta yuvasından 1'i tahrip oldu; en büyük sebep tatilcilerin bıraktığı köpekler

