- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile plastik alışveriş poşetleri tüketicilere 25 kuruş karşılığında satılmaya başlanırken, Adana’da vatandaşlar ücretli poşete tepki göstererek marketten aldıkları ürünleri ellerinde taşıdı.
Uygulamayı desteklemediğini söyleyen müşterilerden Mustafa Engin, “Poşeti alıyoruz hem para veriyoruz hem marketin reklamını yapıyoruz. Onlar bize para versin, biz de reklamını yapalım. Yanlış bir uygulama bu. Marketler bu ticareti yapıyorsa vatandaşa poşet vermesi lazım. Naylon poşet zararlıysa kağıt poşet, torba vermesi lazım. Parayla caydırıcılık olmaması lazım. Markete gittiğimizde 810 tane poşet alsak 2,5 TL eder, üç kere markete gitsek 10 TL maliyet olur, onu da çocuklarımıza harçlık olarak verebiliriz” dedi.
“POŞET ALMADIM ELİMLE GÖTÜRÜYORUM"
İHA'nın haberine göre İlhan Şahan isimli vatandaş dünyada gezmediği ülke kalmadığını belirterek, “Dünyanın hiçbir ülkesinde üstünde kendi amblemi olan poşeti satıp parayla kendi reklamını yaptıran bir yer görmedim. Ben poşet almadım, kendi elimde götürüyorum. Olmayacak şey bunlar” şeklinde konuştu.
“VATANDAŞ PARAYLA ALDIĞI ZAMAN KIYMETİNİ BİLİR"
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Şerafettin Arabacı ise ücretli poşet uygulamasının çok iyi olduğunu ifade ederek, “Poşetlerle doğayı batırıyoruz. Ben avcıyım, ava gidiyorum orada bile her yer poşet dolu. Vatandaş parayla aldığı zaman kıymetini bilir. Parayla alınmaması lazım, yasaklansa daha iyi olur. Markete gittiğimizde poşetleri doldurup israf ediyoruz, doğayı da öldürüyoruz. Onun için yazık. Biz Türk milleti olarak alışırız bu duruma, gelirken poşet getiririz yanımızda” diye konuştu.
Gülsen Kahveci isimli vatandaş, “Pazarcılar, ekmekçiler niye ücret almıyorlar? Esas onların hakkı. Pazarcı 1 kilo bir şey satıp poşet veriyorsa bu firmalara ne oluyor? Marketten alışveriş yaptım ama poşet almadım üzerinde marka yazdığı için” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.