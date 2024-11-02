Adanaspor: 0 - Bandırmaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. İlk yarıda Sergen Piçinciol'un golüyle kazanan Bandırmaspor, puanını 21'e yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu. Adanaspor ise 6 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Adanaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Bandırmaspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 28. dakikada Sergen Piçinciol attı.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor, puanını 21'e yükselterek maç fazlasıyla zirvenin sahibi oldu. Adanaspor ise haftayı 6 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adanaspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Bandırmaspor, evinde Boluspor'u ağırlayacak.