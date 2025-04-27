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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği Adanaspor: 0 - Gençlerbirliği: 5 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Adanaspor: 0 - Gençlerbirliği: 5 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Adanaspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadeleyi Başkent temsilcisi 5-0 kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 17:52 Güncelleme: 27.04.2025 - 17:52
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        G.Birliği, Adanaspor'u rahat geçti
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        Trendyol 1. Lig'in 36. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği deplasmanda Adanaspor'a konuk oldu. Mücadele kırmızı-siyahlıların 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        G.Birliği'ne galibiyeti getiren golleri Amilton (2), Daniel Popa ve Leo Gaucho (2) kaydetti.

        Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 2 maç sonra kazandı ve 62 puana yükseldi. Adanaspor ise 30 puanda kaldı.

        Ligin 37. haftasında Gençlerbirliği sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak. Adanaspor ise deplasmanda Amedspor'a konuk olacak.

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