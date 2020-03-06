25. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Malle'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
29. dakikada köşe atışından ceza sahasına gelen topa Evren'in kafa vuruşunda kaleci Atilla meşin yuvarlağı kontrol etti.
39. dakikada Serdar'ın ara pasında kaleci İrfan ile karşı karşıya kalan Mahatma'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
55. dakikada ceza sahasının dışından Bagayoko’nun sert şutu üst direkten auta çıktı.
76. dakikada Özkan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Hakan kafayla topu filelere gönderdi. 1-1
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Burak Şeker , Ömer Tevfik Özkoç , Ali Can Alp
Adanaspor: İrfan Can , Ahmet , Mehmet (Bagayoko dk. 13 ),Celil , Evren , Uğurcan , Hakan , Özkan , Mustafa , Ronei (Mbilla dk. 46 ),Eze
Yedekler: Özer, İsa, Utku, Marvin, Enes, Mustafa, Umut, Okan
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Balıkesirspor: Atilla , Berat , Malle , Foi (Abdülkadir dk. 74 ),Mahatma , Serdar , Cenk , Sezer , Anıl (Rahmi dk. 58 ),Nermin , Antonio (Celal dk. 90 ?)
Yedekler: Andrija, Okan, Kağan, Emirhan
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Goller: Mahatma (dk. 39) (EH Balıkesirspor),Hakan (dk. 76) ( Adanaspor)
Sarı kartlar: Serdar, Foi, Antonio, Sezer (EH Balıkesirspor) Hakan (Adanaspor)
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